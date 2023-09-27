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Gündem TEKNOFEST İzmir başladı
Gündem

TEKNOFEST İzmir başladı

Yeniakit Publisher
2023-09-27 13:04:00 -
TEKNOFEST İzmir başladı

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in İzmir ayağı, SOLOTÜRK ve jandarma helikopterlerinin gösteri uçuşlarıyla başladı. Özellikle gençlerin ve öğrencilerin bulunduğu festivale ilginin oldukça yoğun olduğu görüldü.

İstanbul ve Ankara'nın ardından bu yıl üçüncüsü İzmir'de düzenlenen ve Çiğli Ana Jet Üssü'nde başlayan TEKNOFEST'te sabah saatlerinden bu yana yaşanan yoğunluk dikkat çekti. Özellikle geçlerin ve öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği festival alanına girişlerde büyük yoğunluk yaşandı.

Festival boyunca Solotürk, Türk Yıldızları, Bayraktar Akıncı, Anka, Bayraktar TB2, F-16 SOLOTÜRK, Hürkuş, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (Üzüm Salkımı), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunacak, paraşüt atlayışları ve öğrencilerle ilk uçuş etkinlikleri hayata geçirilecek.

13.00'te tören yapılacak

Öte yandan saat 13.00'te gerçekleştirilecek açılış töreninin ardından TEKNOFEST Başkanı Selçuk Bayraktar'ın basın açıklaması yapmasının beklendiği bildirildi.

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