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TEKNOFEST İstanbul yeni havaalanında başlıyor

Türkiye’nin millî teknoloji hamlesini gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul, yarın başlıyor.

19 Eylül 2018 Çarşamba 13:18
TEKNOFEST İstanbul yeni havaalanında başlıyor

İstanbul Yeni Havalimanı’nda gerçekleştirilecek açılışa, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Sanayi & Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ile birlikte ülkemizin millî teknoloji hamlesinde önemli rol oynayan paydaş kuruluşlarının üst düzey yöneticileri katılacak.

‘HACKER’LAR TEKNOFEST’TE

23 Eylül tarihine kadar sürecek olan TEKNOFEST kapsamında düzenlenen HackIstanbul 2018 Capture the Flag büyük ilgi gördü. Yarışmaya 24 ülkeden 2 bin 357 “beyaz şapkalı hacker” başvurdu.

Bireysel ve takım halindeki yarışmacılar, dünyanın önde gelen uzmanlarının rehberliğinde özel olarak oluşturulmuş gerçek siber saldırı ortamlarının çeşitli etaplarında tüm hünerlerini sergiledi, kendileri için hazırlanan sistemleri ele geçirmeye çalıştı. Yarışmacılar daha sonra “Bayrak Ele Geçirme” etabında performanslarını sergiledi. Yarışmacıların yeteneklerine göre artan zorluk derecesiyle kurgulanan “Bayrak Ele Geçirme” sistemi hem yarışmanın heyecanını hem de yarışmacıların limitlerini yükseltti.

ŞAMPİYONU ASELSAN BELİRLEYECEK

Bu iki aşama sonunda finale kalan 10 bireysel katılımcı ve takım belirlendi. Final bölümünde ise yarışmacıları yeni bir meydan okuma bekliyor. Yarışmacılar bu kez İstanbul Yeni Havalimanı’nda 22 Eylül’de düzenlenecek final etabında ASELSAN’ın geliştirdiği Anti-Drone Komuta Kontrol Merkezi Siber Güvenlik Test Sistemi üzerinde kozlarını paylaşacak. Yarışmanın birincisi 15 bin dolar, ikincisi 10 bin, üçüncüsü 5 bin dolarlık ödüle sahip olacak. Final yarışmasını kazananların ödüllerini Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vermesi bekleniyor.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 13:18
  1. Teknofest İstanbul

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