TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı Yarışması Mardin'de yaklaşık 410 gençle başladı

TEKNOFEST İnsansız Kara Aracı (İKA) Yarışması Mardin'de başladı. TEKNOFEST Güneydoğu kapsamında ASELSAN yürütücülüğünde ve Valilik himayelerinde düzenlenen organizasyon, Mardin Valiliği Artuklu Fuar Alanı'nda 9-12 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinden gelen 30 finalist takımdan yaklaşık 410 genç, tasarladıkları insansız kara araçlarıyla parkurda dereceye girmek için mücadele edecek.

Vali Akkoyun Zinciriye, Kasımiye ve Hatuniye medreselerini hatırlattı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, yarışmanın Mardin'de düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kentin tarih boyunca önemli bir eğitim ve medeniyet merkezi olduğunu belirten Akkoyun, “Tarih boyunca Zinciriye, Kasımiye ve Hatuniye Medreseleri başta olmak üzere tüm medreselerimiz, bu toprakların geçmişten günümüze süregelen ilim yolculuğunda medeniyetimizin en güçlü emanetidir” ifadesini kullandı.

Medreselerde asırlar önce yakılan ilim meşalesinin bugün teknoloji alanında gençlerle devam ettiğini vurgulayan Akkoyun, “Türkiye'nin dört bir yanından şehrimize gelen 30 finalist takımı ve 410 yürekli gencimizi Mardin'imizde ağırlamanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, gençlerin geleceğin teknolojilerine yön verecek projeler geliştirdiğini kaydederek “Kadim Mardin'imizde geleceğin teknolojilerine yön verecek gençlerimizle aynı heyecanı paylaşmanın büyük gururunu hep birlikte yaşıyoruz” dedi. Kılıç, yarışmanın “ülkemize, milletimize ve Mardin'imize hayırlı olmasını” yüce Rabbinden dilediğini söyledi.

T3 Vakfı/TEKNOFEST Mardin Proje Sorumlusu Emine Eryağma Güven ise organizasyonun önemine işaret etti. Güven, “Bugün burada yalnızca bir yarışmanın açılışını gerçekleştirmiyoruz. Bugün gençlerimizin bilgilerini, emeklerini, hayallerini Türkiye'nin geleceği ile buluşturuyoruz. Çünkü güçlü ülkeler yalnızca teknolojiyi kullanan değil, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve üreten ülkelerdir. Milli Teknoloji Hamlesinin temelinde de bu anlayış vardır” şeklinde konuştu. Güven, TEKNOFEST'i “gençlerimize geleceği beklemeyi değil, geleceği inşa etmeyi öğreten Türkiye'nin en büyük organizasyonu” olarak tanımladı.

Yarışmanın ilki geçen yıl Tekirdağ'da yapıldı

ASELSAN Proje Yöneticisi Muhammet Hakan Horzum, İnsansız Kara Aracı Yarışması'nın geçen yıl Tekirdağ'da ilk kez düzenlendiğini hatırlattı. Horzum, “Yarışmadan alınan verim neticesinde yine TEKNOFEST kapsamında T3 Vakfımızla beraber bu yarışmanın ikincisini yapalım dedik” dedi. ASELSAN tarafında yarışmanın devam ettirilmesi yönünde irade bulunduğunu belirten Horzum, katılımcılara “Yeniden hoş geldiniz” diye seslendi.

Alüminyum şaseli “Lidya” 85 kilogram

Yarışmacı Hakan Özdil, yarışmaya katılma amaçlarının savunma sanayisine duydukları ilgiden kaynaklandığını anlattı. Okullarından daha önce bu projeye katılan olmadığını belirten Özdil, “Biz ilk olalım dedik. Savunma sanayisine olan ilgimizi projelerimizle ortaya koyarak finale kadar geldik” ifadelerini kullandı.

Araçlarının diğer araçlara göre daha küçük ancak daha hızlı olduğunu söyleyen Özdil, “Buradaki her takım buraya kadar geldiyse iddialı olması gerekiyor. Biz de kendi çapımızda iddialıyız. Yarın herkesi parkurda göreceğiz” diye konuştu.

Aynı takımdan Muhammed Yahya Arslanhan, “Lidya” adını verdikleri aracın teknik özelliklerini aktardı. Aracın alüminyum şaseden oluştuğunu söyleyen Arslanhan, ön kısımdaki izlerin test aşamalarında yaşanan kazalardan kaldığını, aracın en büyük kazayı bile küçük çizik ve eziklerle atlattığını anlattı.

Arslanhan, alandaki diğer araçlar 500-600 kilogram ağırlığındayken Lidya'nın yalnızca 85 kilogram olduğunu vurguladı. Ana motor ile elektronik aksamın tamamen bağımsız sistemlere sahip olduğunu belirten Arslanhan, birinde sorun çıktığında aracın tamamının etkilenmediğini, oluşan bölgesel hatayı hemen düzeltebildiklerini söyledi.