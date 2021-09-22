TEKNOFEST heyecanı başladı

Akit Ekonomi

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, gerçekleştirilen açılış töreniyle bu yıl 4. kez kapılarını İstanbul Atatürk Havalimanı’nda misafirlere açtı. TEKNOFEST, 26 Eylül’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılış töreninde yaptığı konuşmada, TEKNOFEST’e her yıl katlanarak artan ilgi ve alakanın festivalin, Türkiye’nin gelecek vizyonunun canlı örneği olduğunu vurgulayarak, “TEKNOFEST yarışmacıları, ziyaretçileri, buraya gelemese de uzaktan takip eden gençler, Türkiye’nin geleceğini inşa edecek gerçek kahramanlardır” dedi.

Büyük Türkiye'nin mimarları

TEKNOFEST gençliğinde “büyük Türkiye”nin mimarlarını gördüklerini ifade eden Varank, ülkeyi 2053 ve 2071 hedeflerine taşıyacak bir nesille beraber yürüdüklerini söyledi. Varank, gençlerin kalbinde teknoloji ateşini tutuşturan T3 Vakfı’na ve diğer tüm paydaş kurum, kuruluşlara teşekkür etti. “TEKNOFEST; paydaşlarından katılımcısına, yarışmalarından gösteri ve etkinliklerine kadar her sene bir önceki senenin rekorlarını kırarak yoluna emin adımlarla devam ediyor” diyen Varank, festivalde ilk kez sergilenecek ve gösteri uçuşları yapacak yerli ve milli ürünlere ilişkin bilgi verdi.

Şartların olgunlaşması bekleniyor

Varank, TEKNOFEST’e artan ilgi ve katılıma işaret ederek, şunları kaydetti: “Görüyoruz ki bu ülkenin dört bir tarafındaki parlak beyinler şartların olgunlaşmasını bekliyor. Gerekli ortamlar sağlandığında, fırsat verildiğinde gençlerimizin dünyaya meydan okuyabilecek bir kapasiteye sahip olduğu aşikar. TEKNOFEST’e ilgi bu kadar yüksekse bu vizyonu, bu dip dalgayı da sağlam bir iradeye borçluyuz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sağlıklı işleyen bir inovasyon ve girişimcilik ekosistemi inşa edebilmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik.”

“İHA’larımızı tüm dünya hayranlıkla takip ediyor”

Mustafa Varank, Türkiye’yi teknolojinin gidişatını takip eden değil, tayin eden ülkeler arasına sokmak için çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Türkiye; kritik teknolojilerin pazarı değil, üretim üssü olmalıdır, yerli ve milli teknolojilerle yoluna devam etmelidir. Vatandaşlarımız, ülkemizin İHA üretme sürecinin canlı şahitleridir. 10 senede, bu alanda nereden nereye geldiğimizi tüm dünya hayranlıkla takip ediyor. Parasıyla dahi bize satmadıkları İHA’lardan bugün İHA alanında dünyada parmakla gösterilen ülkelerden biri haline geldik.” Bakan Varank, açılış töreni öncesi Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) festival alanındaki standını da ziyaret etti. TEKNOFEST ziyaretçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Varank, gençlerle sohbet etti ve fotoğraf çektirdi. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri de 3 alanda 6 bilim insanına Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından takdim edildi.

“Türk gençliğini tebrik ediyorum”

Törende konuşan Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev de Türk gençliğini tebrik ettiğini belirterek, “Çünkü onların böyle güçlü ve her birine en iyi imkanı tanıyan bir devleti var. Burada gördüğümüz teknolojiler çok muhteşem ve onlar hakkında çok konuşabiliriz. Sizlerin her birinizin büyük geleceği olacağından eminim. Yaşasın Büyük Türk milleti, yaşasın büyük Türkiye-Azerbaycan dostluğu” diye konuştu.

Roketsan gençlerle bir araya geliyor

Roketsan, 26 Eylül’e kadar sürecek İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen TEKNOFEST’teki standında gençleri ağırlıyor. Gençler, Roketsan’ın ileri teknoloji kullanılarak geliştirilen ATMACA Gemisavar Füzesi, METE Silah Sistemi, Mini Akıllı Mühimmat MAM-T, CİRİT, Stand-Off Mühimmatı SOM, Mikro Uydu Fırlatma Sistemi (MUFS), HİSAR Hava Savunma Füzesi ürünlerini yakından inceleyerek savunma sanayisi hakkındaki meraklarını gideriyorlar. Yarışmalarla hem öğreniyor hem de eğlenceli vakit geçiriyorlar.

“Büyük bir potansiyeli harekete geçirerek derin dalgayı oluşturdu”

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, “’TEKNOFEST ne yaptı?’ diye sorulduğunda büyük bir potansiyeli harekete geçirdiğini ve derin dalgayı oluşturduğunu söyleyebilirim” dedi. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST düzenlenen açılış töreni ile bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açtı.

Bayraktar'a teşekkür

Son teknoloji pek çok inovasyonun yer aldığı festivalin açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türkiye’nin milli teknoloji alanında başarılarını ilk gösterdiği alanın savunma sanayisi olduğunu söyledi. TEKNOFEST fikrinin küçük yarışmalar organize ederken geliştiğini belirten Demir, “TEKNOFEST’in bir sivil toplum girişimi olarak ortaya çıkması çok önemli. Bu konuda T3 Vakfı’na ve tabii ki özellikle Selçuk abinize çok teşekkür ediyorum. Gençler burada bu coşkuyu görüyorsunuz. ‘TEKNOFEST ne yaptı?’ diye sorulduğunda büyük bir potansiyeli harekete geçirdiğini ve derin dalgayı oluşturduğunu söyleyebilirim. Biz Savunma Sanayi Başkanlığı’nda istiklal ve istikbalimiz için dedik. Şu anda istikbal de sizsiniz, istiklal de sizsiniz” dedi.

Şahane bir fuar

Savunma Sanayi standından yer alan “Geçmişten Geleceğe Türk Savunma Sanayii” isimli sergi hakkında da konuşan Demir, şunları söyledi: “Bu tarih yolculuğunun amacı ne biliyor musunuz? Tarihe bakın, ne kadar köklü bir gelenekten geldiğimizi görün. Neleri başardığımız görün. Şu anda yaptıklarımızın da yeterli olmadığını defalarca vurguluyoruz. Bu yeterli olmayanları yeterli kılacak bir öteki aşamada taşıyacak olan sizlersiniz. Ve bu anlamda da eğer bir şey insan yapısı ise tabii ki onun daha iyisini hep beraber yaparız. Bu millete asırlardır aşılanan öz güven eksikliğini şimdi yıkıyoruz. Şu sahne bu fuar, bu TEKNOFEST, bunun ispatı. Bu gelen derin dalgayla ve özgüvenle inşallah yarınlara çok daha güçlü yürüyeceğiz.”

Selçuk Bayraktar: Yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhudur

T 3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, “Geçtiğimiz yıllarda TEKNOFEST için yola çıkarken ‘bir hayalimiz var’ diyorduk. İşte bugün hayallerimiz gerçeğe dönüşmeye, filiz vermeye başladı. Dünyanın hızla değiştiği bu çağda, dönüşümün ve ilerlemenin en büyük rüzgarının teknoloji olduğunu görüyoruz” diye konuştu. Bayraktar, bugün yüksek teknoloji geliştiren Türkiye hayalini, yarışmalara başvuran 200 binden fazla genç ve tüm milletle paylaştıklarını vurguladı. TEKNOFEST’İN çok büyük anlamlar ifade ettiğinin altını çizen Bayraktar, “Değerli gençler ve aziz milletimiz, TEKNOFEST bir ruh. Bazen bir uçağa dokunduğunda hayal kuran, bazen gökyüzüne baktığında gözleri parıldayan bir çocuğun ruhu TEKNOFEST. Hatta bazen, torununu izlediğinde güzel yarınların umuduyla gözleri dolan ninelerimizin ve dedelerimizin bilge ruhu TEKNOFEST. 7’den 77’ye, ‘al bayrağımızı en yukarıda göreceğim’ diye ısrar eden, yılmadan azimle çalışan milletimizin asil ruhu, TEKNOFEST” ifadelerini kullandı

Türkiye’nin yeni İHA motoru ilk kez sergileniyor

TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI), insansız hava araçlarına (İHA) güç vermek için geliştirilen Türkiye’nin ilk turbodizel havacılık motoru PD170’ten 5 kilogram daha hafif ve 55 beygir daha güçlü PD222ST motorunu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te sergiledi. TEI Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, PD170’in Anka-S’in ihtiyacı için geliştirildiğini söyledi. Akşit, şunları söyledi: “Bazı uygulamalar için irtifadan ziyade kalkış gücü önemli. Bayraktar TB3’lerle TCG Anadolu gemimizden, kısa bir pistten yüklü vaziyette kalkmak istiyoruz. Burada da kalkış gücü çok önemli, bu motorumuz yüksek kalkış gücüne göre özel tasarlandı. Seri imalata geçmesi için 1 yıllık bir sürece ihtiyacı var.”