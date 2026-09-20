TEKNOFEST Güneydoğu öncesi Şanlıurfa'ya 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekleniyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 30 Eylül-4 Ekim tarihlerinde kentte düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu öncesinde GAP Havalimanı'ndaki hazırlıkları yerinde inceledi. Gülpınar, verilen rakamlara göre 1 milyonun üzerinde ziyaretçinin kente gelmesinin öngörüldüğünü söyledi.

Türkiye'nin en büyük teknoloji organizasyonlarından biri olan ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T3 Vakfı ile Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin yürütücülüğünde düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu, Gülpınar'ın girişimleri sonucunda Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek. Başkanın havalimanındaki incelemelerine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mithat Can Kutluca ile ŞUSKİ Genel Müdürü Emin İzol eşlik etti.

Hazırlıkların artık son aşamaya geldiğini aktaran Gülpınar, kamu kurumlarıyla koordineli yoğun bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi: "İlk günden, karar alındığı andan itibaren bütün ekiplerimiz adeta seferber oldu. Kamu kurumlarımızla ortaklaşa yürütülen çalışmalarla burada adeta ikinci bir havalimanı inşa edildi."

Yaklaşık 7,5 kilometreden su getirildi

Gülpınar, su açısından yetersiz olan bölgede ŞUSKİ ekiplerinin yoğun çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Yaklaşık 7,5 kilometre mesafeden su getirildiğini aktaran başkan, içme suyu, atık su ve kanalizasyon altyapısıyla ilgili de kapsamlı çalışmalar yapıldığını kaydetti.

Gülpınar'ın verdiği bilgiye göre fen işleri ekipleri, karayolları ile birlikte havalimanı çevresinde yaklaşık 136 bin metrekare sıcak asfalt çalışması yaptı; bunun yaklaşık 120 bin metrekarelik bölümünü Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Park ve bahçeler ekipleri alanda peyzaj düzenlemeleri yürütürken, yolcuların karşılanacağı ve uğurlanacağı salonlarda da tamirat ve tadilat çalışmaları yapıldı.

Oteller ve misafirhaneler büyük ölçüde doldu

Gülpınar, Şanlıurfa'nın yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından teknoloji ve havacılık meraklılarının organizasyona katılacağını, her yıl büyüyen TEKNOFEST'in kentte düzenlenmesinin kendileri için gurur vesilesi olduğunu söyledi.

Şehir merkezi ile GAP Havalimanı arasındaki mesafenin yaklaşık 35-40 kilometre olduğunu belirten başkan, ulaşım konusunda Milli Eğitim Bakanlığı ve T3 Vakfı ile koordineli çalışıldığını aktardı. Otellerin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşlarının misafirhanelerinin de büyük ölçüde dolduğunu belirten Gülpınar, şunları söyledi: "Bu insanları havalimanına ve etkinlik alanlarına taşımak da ayrıca önemli ve zahmetli bir iş. İnşallah bunu hep birlikte, koordineli bir şekilde başarılı biçimde organize edeceğiz."

Kentin Türkiye'nin en genç şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Gülpınar, TEKNOFEST'in özellikle Şanlıurfalı gençler için önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Başkan, "Biz de talebimizi iletirken, 'Türkiye'nin en genç şehrine bir TEKNOFEST yakışır' demiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız da takdir buyurdular ve bizleri kırmayarak bu organizasyonun Şanlıurfa'ya tevdi edilmesine yardımcı oldular" dedi.

Semicenk ve Ceza konserleri iki gün üst üste yapılacak

TEKNOFEST kapsamında yalnızca havalimanında değil, şehir merkezinde de çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini açıklayan Gülpınar, Şanlıurfa'nın UNESCO Dünya Müzik Şehri unvanına uygun programlar hazırlanacağını söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İl Müdürlüğüyle iş birliği içerisinde, özellikle trafiğe kapalı alanlarda sokak konserleri düzenlenecek.

Havalimanında ise T3 Vakfının organizasyonuyla iki büyük konser gerçekleştirilecek. Gülpınar, Semicenk ve Ceza'nın sahne alacağını, konserlerin iki gün üst üste düzenleneceğini söyledi.

"İnşallah Şanlıurfa'ya iz bırakacak, yıllarca konuşulacak bir organizasyona hep birlikte imza atacağız" diyen Gülpınar, kusursuz bir organizasyon için Büyükşehir Belediyesi olarak üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirdiklerini belirterek hazırlıklarda emeği bulunan tüm kurum, ekip ve çalışanlara teşekkür etti.