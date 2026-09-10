TEKNOFEST Güneydoğu 30 Eylül'de Şanlıurfa'da başlıyor ziyaretçi kayıtları açıldı

TEKNOFEST Güneydoğu için ziyaretçi kayıtları başladı. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Güneydoğu ayağı, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda düzenlenecek. Katılım ücretsiz.

Festivalin ana yürütücülüğünü Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı üstleniyor. Organizasyona Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu ve medya kuruluşları ile üniversiteler de destek veriyor.

Dereceye giren takımlara 75 milyon TL'nin üzerinde ödül

Festival kapsamında 61 ana ve 143 alt kategoride teknoloji yarışmaları yapılacak. Ön eleme aşamasını geçen takımlar 100 milyon TL'nin üzerinde maddi destekten yararlanacak. Dereceye giren takımlara ise toplamda 75 milyon TL'nin üzerinde ödül verilecek.

2018'den bu yana 14 kez düzenlenen TEKNOFEST, her yaştan milyonları aynı heyecanda ve ortak bir gelecek hayalinde bir araya getiriyor.

Kadim medeniyetlerin izlerini taşıyan Şanlıurfa'da geçmişle gelecek, bilim ve teknoloji aracılığıyla aynı hikayede buluşacak. Ailelerden teknoloji tutkunlarına, küçükten büyüğe her yaştan ziyaretçiyi ağırlayacak festivalin programında hava gösterileri, konser ve sahne gösterileri, sergi ve eğitici atölyeler, simülasyon deneyim alanları, bilim şovları, milli gurur kaynağı kara ve hava araçlarının sergisi ile fuar etkinlikleri yer alacak.

Kayıt NSosyal hesabıyla yapılacak, 7 yaş altına şart yok

Festivale girmek isteyen ziyaretçilerin, etkinlik öncesinde https://mth.tc/TEKNOFESTGUNEYDOGU2026 adresi üzerinden çevrim içi kayıt yaptırması gerekiyor. Kayıt için Türkiye'nin yeni nesil sosyal medya platformu NSosyal'de hesap sahibi olmak şart.

Katılımın sınırlı sayıda olduğu etkinlikte her katılımcı için ayrı bilet oluşturulacak. 7 yaş altı çocuklardan kayıt istenmiyor. Ziyaretçiler etkinlik alanına 09.00-20.00 saatleri arasında giriş ve çıkış yapabilecek.