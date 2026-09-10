Çay, kahve, sıcak içecekler, yanlış beslenme alışkanlıkları, gece yemeği... Genç nesil için büyüyen risk

Dijital Yemek Siparişi Uygulamaları ve Gece Yeme Sendromu, Mobil uygulamalar üzerinden tek tıkla yemek siparişi verebilme imkanı, ev yemeği alışkanlığını azaltırken gece geç saatlerde atıştırma oranını artırdı. Biyolojik ritmin (sirkadiyen ritim) bozulması, metabolizma hızını yavaşlatarak kilo kontrolünü zorlaştırıyor. Sıcak içecekler, enerji İçecekleri ve Yüksek Kafein Tüketimi Sınav dönemleri, oyun saatleri ve sosyal aktivitelerde enerji içeceği ile aromalı kahve tüketimi gençler arasında oldukça yaygın. Aşırı kafein ve şeker alımı; çarpıntı, uyku bozuklukları, anksiyete ve hipertansiyon riskini tetikliyor. Düzensiz Öğünler ve Kahvaltının Atlanması Sabahları erken saatte okula veya işe yetişme telaşı, kahvaltı öğününün atlanmasına neden oluyor. Öğün atlamak, günün ilerleyen saatlerinde kan şekerinde ani düşüşlere ve kontrolsüz porsiyon tüketimine zemin hazırlıyor. Sosyal Medya ve Popüler Diyet Akımları Sosyal mecralarda yayılan "tek tip beslenme", "aşırı kısıtlayıcı diyetler" veya denetimsiz takviye gıda kullanımı, gençlerde yetersiz ve dengesiz beslenmeye (malnütrisyon) neden oluyor. Bu durum, anoreksiya ve bulimya gibi yeme bozukluklarının yanı sıra vitamin-mineral eksikliklerini beraberinde getiriyor. Sessiz İlerleyen Tehlike: Erken Yaş Kronik Hastalıklar Uzmanlar, genç yaşlarda temeli atılan yanlış beslenme alışkanlıklarının ilerleyen yıllarda kalp-damar hastalıkları, gastrointestinal sorunlar ve bağışıklık sistemi zayıflığı olarak geri döndüğünü belirtiyor. Okullarda beslenme okuryazarlığı eğitimlerinin artırılması ve sağlıklı gıdaya erişimin kolaylaştırılması, uzmanların öncelikli çözüm önerileri arasında yer alıyor.