Milyonların merakla beklediği Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başladı. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenen festival 26 Eylül’de sona erecek. Peki, Teknofest’e girişler ücretli mi?

TEKNOFEST girişi ücretli mi? TEKNOFEST giriş kaydı nereden nasıl yapılır?

TEKNOFEST’e katılmak isteyenler öncelikle kayıt formunu doldurmak zorunda. Giriş kayıt formuna dolduran vatandaşlar festivale katılabilir. Teknofest için giriş ücreti istenmiyor. Festival tüm katılımcılar için ücretsiz.

TEKNOFEST kayıt formu nasıl doldurulur?

TEKNOFEST'e gitmek isteyenler öncelikle teknofest.org adresine giriş yapmalılar. Festivalin web sitesine girdiğinizde anasayfada 'TEKNOFEST 2021 Ziyaretçi Kayıt Formu" ifadesi yer alıyor. Buna tıklayıp gerekli adımları takip ederek işleminizi tamamlayabilirsiniz.

18 yaş altı çocuklar için kayıt formu doldurma zorunluluğu bulunmuyor. Konu hakkında yapılan açıklamada, "18 yaş altı ziyaretçiler için kayıt zorunluluğu bulunmamaktadır, yetişkin birinin refakati ile katılım sağlayabilir. Birden fazla gün ziyaret etmek istiyorsanız her gün için yeniden başvuru yapmalısınız. Finale kalan yarışmacılarımızın HES kodu alınarak kayıtları yapıldığı için tekrar ziyaretçi kaydı yapmasına gerek yoktur” ifadeleri yer alıyor.

TEKNOFEST alanına nasıl gidilir?

TH-1 TAKSİM- ATATÜRK HAVALİMANI hattı veya YH-1 YENİKAPI İDO- ATATÜRK HAVALİMANI hattı kullanılarak Atatürk Havalimanı'na ulaşılabilir.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ring seferleri için Şirinevler Metro İstasyonu, Kuleli Metrobüs İstasyonu, Yeşilyurt Tren İstasyonu'ndan 6 gün boyunca gün boyu ring seferleri olacağını belirtti.