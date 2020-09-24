Teknofest fırtınası Gaziantep’de esiyor

TEKNOFEST heyecanı bugün Gaziantep’te başlıyor.27 Eylül’e kadar devam edecek Teknofest’e ilişkin değerlendirmede bulun Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknofest’in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen bütün coşkusuyla devam edeceğini belirterek, “Festivalin en önemli kısımlarından biri olan yarışmalar, geçen seneden daha büyük bir katılımla gerçekleşiyor. Türkiye’nin farklı noktalarında bu heyecana şahit olduk” dedi.

Pandemiden etkilendi

Bakan Varank, Teknofest’in yarışma, seminer, söyleşi, hava şovları ve yerlimilli ürünlerin sergilenmesi gibi kapsamlı bir etkinlik olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu: “Bu sene ne yazık ki salgından Teknofest de belli bir ölçüde etkileniyor. Normalde ziyaretçi açısından yeni rekorları kırmayı umuyorduk ancak pandemi koşullarında bu mümkün olmayacak. Aldığımız tedbirler kapsamında, yoğun ziyaretçi çeken hava aracı gösterimleri gibi bazı faaliyetleri gerçekleştiremiyoruz.”

1 Yyıl İstanbul'da 1 yıl Anadolu'da

Varank, Gaziantep’te festival coşkusunun son güne kadar devam edeceğini belirterek, yarışma alanlarının haricinde gökyüzünde de çeşitli gösterilerle festival havasının eseceğini anlattı. Festivali bundan sonra bir yıl İstanbul’da, bir yıl Anadolu’nun farklı bir ilinde gerçekleştirecekleri bilgisini veren Varank, bu yıl sanayisi, üniversiteleri ve genç nüfusuyla ön plana çıkan Gaziantep’in tercih edildiğini söyledi.