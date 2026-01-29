TEKNOFEST 2026 Şanlıurfa: Başvurular için son tarih 20 Şubat

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, 2026 yılında kapılarını Şanlıurfa’da açmaya hazırlanıyor. Gençlerin parlak fikirlerini gerçeğe dönüştürme fırsatı bulduğu bu dev organizasyonda, bu yıl da heyecan dorukta. Gökyüzünden sağlığa, tarımdan yapay zekaya kadar hayatın her alanına dokunan projeler, tarihi kentin ev sahipliğinde sergilenecek.

TEKNOFEST 2026, tam 52 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarıyla genç yetenekleri bir araya getiriyor. Klasikleşen ve büyük ilgi gören Roket Yarışması, İnsansız Hava Araçları ve Sağlıkta Yapay Zeka gibi alanların yanına bu yıl Çelikkubbe Hava Savunma Sistemleri gibi stratejik kategoriler de ekleniyor. İlkokul seviyesinden üniversite sonrasına kadar her yaştan katılımcı, kendi alanında en iyisi olmak için ter dökecek.

İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKACAK YENİ YARIŞMALAR

Bu yılki festival, sadece mevcut yarışmalarıyla değil, ilk kez başvuruya açılan yenilikçi kategorileriyle de fark yaratıyor. Elektronik Harp, İleri Otonom Sistemler Tasarım ve Operasyon ile Maden Teknolojileri gibi başlıklar bu sene ilk defa yarışmacı kabul ediyor. Ayrıca hız tutkunlarının favorisi olan FPV Drone İzleme ve toplumsal fayda odaklı İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışması da ilk kez teknoloji meraklılarının huzuruna çıkıyor.

BAŞVURULAR İÇİN SON VİRAJA GİRİLDİ

Geleceğin teknolojilerini bugünden tasarlayan gençlerin, projelerini hayata geçirmek için önünde kısıtlı bir zaman bulunuyor. Şanlıurfa’da gerçekleşecek büyük finale giden yolda, başvurular için son tarih 20 Şubat olarak belirlendi. Katılımcı adayları, hayallerindeki projeyle bu büyük serüvene ortak olmak için "teknofest.org" adresi üzerinden işlemlerini tamamlayabiliyor. Festivalin, hem bölge ekonomisine hem de Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine büyük bir ivme kazandırması bekleniyor.