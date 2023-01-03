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Teknoloji TEKNOFEST 2023 başvurularında son viraj
Teknoloji

TEKNOFEST 2023 başvurularında son viraj

TEKNOFEST 2023 kapsamında başvuru süreleri 05 Ocak tarihine kadar uzatılmış olan yarışmalar için son 3 gün! Cumhuriyetimizin 100. Yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de coşkusu üçe katlanacak TEKNOFEST heyecanına ortak olmak, yarışmalara başvuru yapmak için bu fırsatı kaçırmayın.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 17:21:00 -
TEKNOFEST 2023 başvurularında son viraj

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen dünyanın en büyük teknoloji yarışmalarına yoğun bir başvuru talebi oluştu. Başvuru süreleri uzatılan yarışmalar içinde son dönemece girildi.

Son başvuru tarihi 05 Ocak 2023 saat 17.30!

13 milyon TL’nin üzerinde ödül, 30 milyon TL’nin üzerinde malzeme desteğinin verileceği TEKNOFEST 2023’te Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri ve Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları için son başvuru tarihi 05 Ocak 2023 saat 17.30.

TEKNOFEST yönetimince yapılan açıklamada, “Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST teknoloji yarışmalarına www.teknofest.org web sitesinden başvuru yapabilirsiniz. Projeni tamamla TEKNOFEST 2023’te sende yerini al!” denildi.

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