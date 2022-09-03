Teknofest 2022 nerede yapılıyor? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest başvuru nasıl yapılır?

Birçok gencin heyecanla beklemekte olduğu ve her sene bir yenisi gerçekleştirilen teknoloji festivali Teknofest, birçok kişi tarafından merak ediliyor. Teknofest hakkında merak edilenler arasında Teknofest 2022 nerede yapılıyor? Sorusu da yer alıyor. Peki, Teknofest 2022 nerede yapılıyor? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest başvuru nasıl yapılır?

Bilim ve mühendislik alanlarında yapılan çalışmaların sergilenmekte olduğu bu festival, özellikle gençler ve bilimseverler tarafından her sene yoğun ilgiyle karşılanmaktadır. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, Teknofest 2022 nerede yapılıyor? ve Teknofest ne zaman yapılacak? Sorularını merak ediyorlar. Peki, Teknofest 2022 nerede yapılıyor? Teknofest ne zaman yapılacak? Teknofest başvuru nasıl yapılır?

TEKNOFEST NEREDE YAPILIYOR?

Birçok kişi tarafından heyecanla beklenen Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl Samsun'da düzenlenecek.Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenecek olan bu etkinlik yaklaşık bir hafta sürecek.

TEKNOFEST NE ZAMAN YAPILACAK?

Yaklaşık olarak bir hafta sürecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, bu yıl 30 Ağustos – 4 Eylül tarihleri arasında Samsun'da gerçekleşecek.

TEKNOFEST BAŞVURU NASIL YAPILIR?

30 Ağustos – 4 Eylül Tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Teknofest festivali için başvurular "Teknofest.org" adresinden yapılmaktadır.



