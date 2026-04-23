Fenerbahçe'de 2 ismin koltuğunun altında 'derbi' bombası var!

Fenerbahçe'de Galatasaray maçı yönetim ve teknik heyetin geleceğini belirleyecek. Üst üste yaşanan travmalar Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya olan sabrı tüketti. Derbiden galibiyet gelmezse sezon sonunda değişime kesin gözüyle bakılıyor.

Fenerbahçe bir sezonun daha sonunu getirememe travması yaşıyor… 12 Nisan’da Galatasaray’ın evinde Kocaelispor’la 1-1 berabere kalması sonrası zirvede puan farkını 2’ye indirip şampiyonluk için ipleri eline alan Sarı-Lacivertliler, 10 günde tepetaklak oldu.

Önce Kadıköy’de Rizespor’dan 90+8’de yediği golle berabere kalarak ligdeki kaderini rakibine bağlayan Kanarya, 4 gün sonra bu kez Konyaspor deplasmanında 120+2’de yıkılıp Türkiye Kupası’na çeyrek finalde veda etti. Üst üste yaşanan son dakika travmalarıyla iki kulvarda da yıkılan camia isyan bayraklarını açtı.

YÖNETİME TRANSFER TEPKİSİ

Taraftarlar, sezon başladıktan sonra koltuklarına oturan Başkan Sadettin Saran ve Teknik Direktör Domenico Tedesco’ya, kendi kurmadıkları kadroyu idare etme görevi nedeniyle sabırla yaklaşıyordu.

Ancak mali konulardaki eleştirilerin devamında takımın özellikle hücumda güç kaybetmesine neden olan ara transfer süreci, kötü sonuçlarla birleşince Başkan Saran ve ekibine olan güven kayboldu.

Devraldığı takımı tüm aksiliklere rağmen şampiyonluk yarışında tutan Tedesco’ya yapılan övgüler de yerini yergiye bıraktı.

TEDESCO FIRSATLARI KULLANAMADI

Nefes'te yer alan habere göre; Zayıf rakiplere karşı beklenmeyen puan kayıpları, rotasyon ve kadro tercihleri sonrasında İtalyan çalıştırıcının da gelecek sezon için kredisi tükenmek üzere.

Tüm bunlarla birlikte Fenerbahçe camiası için 26 Nisan’daki Galatasaray derbisi, ‘Köprüden önceki son çıkış’ anlamına geldi.

Galibiyet halinde yeniden ayağa kalkmak için umut dalına tutunacak Sarı-Lacivertlilerde, diğer her sonuçta sezon sonunda seçim kararıyla yönetim ve teknik heyette değişime gidilmesine kesin gözüyle bakılıyor.