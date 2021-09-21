TEKNOFEST 2021 heyecanı başladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye’nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül’de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Ziyaretçi olarak TEKNOFEST’e katılmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken önemli detaylar bulunuyor. Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST’in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Kontrollü giriş

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler. Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak. Festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek. TEKNOFEST 2021’e ziyaretçi olarak katılmak için https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.

“Tüm çocuklarımızı aileleriyle bekliyoruz”

TEKNOFEST, Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Ekol 42 Okulları gibi yeni nesil yaklaşımların bu potansiyeli kinetiğe dönüştürdüğünü belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “İşte her sene gençlerimizin heyecanla beklediği TEKNOFEST bu sene de geldi çattı. 21-26 Eylül tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek TEKNOFEST’e tüm çocuklarımızı, tüm gençlerimizi aileleriyle bekliyoruz” dedi. Varank, “Bugünün gençleri 2053 ve 2071 hedeflerinin mimarları olacak. Türkiye, savunma, havacılık ve uzay alanında kaydettiği başarıların oluşturduğu çarpan etkisiyle adından daha sık söz ettiren bir sanayi ve teknoloji ülkesi haline gelecek” ifadelerini kullandı.