Teknik ve fiziki takip sonuç verdi! Afganistanlı uyuşturucu çetesi çökertildi

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takibe aldığı Afganistanlı uyuşturucu çetesini düzenlediği operasyonla çökertti.

Edinilen bilgiye göre, gündüz inşaatlarda çalışan, geceleri de bar ve eğlence yerlerinde gençleri hedef alarak uyuşturucu satışı yapan Afganistanlı uyuşturucu çetesi Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teknik ve fiziki takibe alındı.

Çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi

Yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlenmesinin ve grubun bağlantılı olduğu kişilerin de öğrenilmesinin ardından birçok farklı adrese baskın düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde çok miktarda metamfetamin, ecstasy, sentetik cannabinoid gibi uyuşturucu madde ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

12'si sınır dışı edilecek

Operasyon sonucu 15 Afganistan uyruklu çete üyesi yakalanırken, 3 tanesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 12'si de sınır dışı edilmek üzere Ayvacık’ta bulunan Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.