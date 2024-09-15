Teknik isimden 155mm obüs mühimmat açıklaması

Ukrayna Ordusu’nun günde yaklaşık 8 bin adet 155mm obüs mühimmatı kullandığı tahmin edilirken, Asya, Avrupa ve Amerika’daki müttefikleri hem Kiev’e destek sağlamak hem de kendi stoklarını yenilemek için yeni tesisler inşa etmeye başladı.

Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu 2025 yılına kadar ayda 100 bin adet 155mm obüs mühimmatı üretmeyi hedeflediğini duyurdu. ABD Ordusu için, Ukrayna-Rusya savaşı başlamadan önce ayda 14 bin adet 155mm obüs mühimmatı üretiliyordu. Bu verilerle birlikte ABD’nin aylık üretiminin neredeyse 10 kat arttığı açık bir şekilde görülüyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan ABD Kara Kuvvetleri Satın alma, Lojistik ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doug Bush, ordunun 2024 sonu ve 2025 başında ayda 70 bin ila 80 bin adet 155mm obüs mühimmatı üretme kapasitesine sahip olacağını ifade etti.

Washington yönetimi üretim kapasitesinin arttırılmasıyla birlikte Ukrayna’ya olan kapsamlı desteğin güçleneceğine ve iç stokların yeniden tamamlanmasına olanak sağlayacağını düşünüyor. Bu noktada ABD, yalnızca üretim sayısını arttırmayı değil, aynı zamanda üretimi artırabilecek tesislerin de fazlalaştırılmasına önem veriyor.

Bush’un, “Obüs mühimmatları bile zamanla eskir ve daha az güvenilir hale gelir. Asıl önemli olan muazzam barış zamanı stokları bulundurmak değil, gerektiğinde daha hızlı artırabilme yeteneğine sahip olmaktır. Bu şekilde, bir silahın “en son versiyonunu” elde edersiniz.” ifadeleri, ABD Ordusu’nun yeni yaptığı yatırımların en net açıklaması olarak yorumlandı.

Bu bağlamda ABD Ordusu’nun yeni 155mm obüs mühimmat fabrikası, Teksas Mesquiete’de açıldı. 567 milyon dolar yatırım yapılarak obüs mühimmatı için hazırlanan özel tesis General Dynamics tarafından işletilecek.