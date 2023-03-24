  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'den kaset saldırısı! İnce'nin kaydedilen görüntüsünü servis ettiler

HDP kendisine oy veren Kürtlere karşı eşcinsellerin safında

2008 krizini bilen isim korkuttu! Bu kez İflas için o iki banka işaret edildi

Sende hiç utanma yok mu Temel Karamollaoğlu! Bunu yaparsan kesin çarpılırsın

“Dağılın abi.. Dağılın..”ı duyunca çil yavrusu gibi dağıldılar!

HÜDA PAR duyurdu! İttifak kararını bugün açıklıyor!

Gündeme bomba gibi düşen iddia! AK Parti Fulya Öztürk'e teklif yaptı

Elon Musk'la ilgili bomba "Habertürk" iddiası! “Ne diyelim sana” deyip böyle duyurdu

Altın fiyatları piyasaları yerinden oynatacak! Gram altın için rekor da belli tarih de

Türkiye'ye karşı savaşa hazırlanıyorlar! Yunanistan hedefleri belirledi, o ülkenin bombardıman uçakları vurdu
Spor Teknik direktörde ters köşe! Slaven Bilic sürprizi yaşanıyor..
Spor

Teknik direktörde ters köşe! Slaven Bilic sürprizi yaşanıyor..

Yeniakit Publisher
2023-03-24 14:07:00 -
Teknik direktörde ters köşe! Slaven Bilic sürprizi yaşanıyor..

Trabzonspor'da Slaven Bilic sesleri yükseliyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve ligi tanıyan isimler üzerinde duran Trabzonspor'da güçlü adaylardan biri de Slaven Bilic. Deneyimli hocanın şu an boşta olması da imzanın önünü açıyor. Akşam'a göre;

Trabzonspor'da Slaven Bilic sesleri yükseliyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve ligi tanıyan isimler üzerinde duran Trabzonspor'da güçlü adaylardan biri de Slaven Bilic. Deneyimli hocanın şu an boşta olması da imzanın önünü açıyor. Akşam'a göre;

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da masadaki isimlerden biri de Slaven Bilic. İlk olarak yerli isimler üzerinde duran Trabzonspor'da bazı yabancı teknik direktörler de gündeme gelmeye başladı. Bu bağlamda öne çıkan isim ise Slaven Bilic oldu.

EN GÜÇLÜ YABANCI ADAY SLAVEN BILIC

Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic son olarak Watford'da görev almıştı. Ligi tanıyan bir ismi teknik direktörlük koltuğuna getirmek isteyen Trabzonspor'da en güçlü yabancı aday olarak Slaven Bilic göze çarpıyor.

Slaven Bilic yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, Trabzonspor yerli adaylarından sonuç alamaması durumunda Hırvat teknik adama gidecek. Bordo-Mavililer için ismi zikredilen yabancı hocalardan biri de Adana Demirspor'un başında olan Montella.

Her iki hocanın da Türkiye ve Süper Lig'in dinamiklerini iyi bilmeleri Trabzonspor için tercih sebebi. İlerleyen günlerde Bordo-Mavililerde Slaven Bilic'in ismi daha sık gündeme gelebilir. Trabzonspor'daki seçim sonrası konuyla ilgili resmi adımların atılması bekleniyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23