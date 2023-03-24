Teknik direktörde ters köşe! Slaven Bilic sürprizi yaşanıyor..

Trabzonspor'da Slaven Bilic sesleri yükseliyor. Teknik direktör arayışlarını sürdüren ve ligi tanıyan isimler üzerinde duran Trabzonspor'da güçlü adaylardan biri de Slaven Bilic. Deneyimli hocanın şu an boşta olması da imzanın önünü açıyor. Akşam'a göre;

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da masadaki isimlerden biri de Slaven Bilic. İlk olarak yerli isimler üzerinde duran Trabzonspor'da bazı yabancı teknik direktörler de gündeme gelmeye başladı. Bu bağlamda öne çıkan isim ise Slaven Bilic oldu.

EN GÜÇLÜ YABANCI ADAY SLAVEN BILIC

Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Slaven Bilic son olarak Watford'da görev almıştı. Ligi tanıyan bir ismi teknik direktörlük koltuğuna getirmek isteyen Trabzonspor'da en güçlü yabancı aday olarak Slaven Bilic göze çarpıyor.

Slaven Bilic yeniden Türkiye'ye dönmeye sıcak bakarken, Trabzonspor yerli adaylarından sonuç alamaması durumunda Hırvat teknik adama gidecek. Bordo-Mavililer için ismi zikredilen yabancı hocalardan biri de Adana Demirspor'un başında olan Montella.

Her iki hocanın da Türkiye ve Süper Lig'in dinamiklerini iyi bilmeleri Trabzonspor için tercih sebebi. İlerleyen günlerde Bordo-Mavililerde Slaven Bilic'in ismi daha sık gündeme gelebilir. Trabzonspor'daki seçim sonrası konuyla ilgili resmi adımların atılması bekleniyor.

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