  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaştı
Spor

Teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaştı

Ümit Karan: "Prensipte anlaştık, yarın sözleşme imzalamak için bir araya geleceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-29 16:43:56 -
Teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekibi Menemenspor ile anlaştı

ESKİŞEHİR (AA) - Kuzey Makedonya 1. Ligi'nde mücadele eden FC Shkupi'nin teknik direktörlüğünü yapan teknik direktör Ümit Karan, TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor ile prensipte anlaşma sağladı.

Ümit Karan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'den uzun süredir teklif aldığını, değerlendirmeleri sonucunda Menemenspor'la anlaşmaya vardığını söyledi.

FC Shkupi'nin son 10 maçtaki başarısının ardından Türkiye'den daha fazla teklif geldiğini anlatan Karan, şöyle konuştu:

"FC Shkupi ile daha önce yarım kalan bir hikayemiz vardı. Sonlardan teslim aldığım takım bugün ikinci sırada. Kendi ülkemde, bizim çocuklara bir şeyler katabilmeyi hep istemişimdir. Tekliflerin arasından Menemenspor'u tercih ettim. TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor yöneticileriyle telefonda görüştüm. Prensipte anlaştık, yarın sözleşme imzalamak için bir araya geleceğiz. Cenk Laleci hocaya da başarılar diliyorum. Emeğine sağlık. Sahadaki başarımı FC Shkupi ile gösterdiğime ve Menemenspor'da da elimden gelenin fazlasını yaparak takımı iyi yerlere getireceğime inanıyorum. Takım şu an 11. sırada. Daha iyi sonuçlar elde etmek için takımın başına geçmeyi kabul ettim."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları
Gündem

Hücre evi baskınında şok görüntü! FETÖ abisini iğrenç fotoğrafları

Terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "Güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenl..
Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!
Dünya

Türkiye'nin farkı bir kez daha ortaya çıktı... Almanya'dan vatandaşlarına kabarık fatura!

Koronavirüsün dünyada hızla yayılmasının ardından Türkiye yurtdışındaki vatandaşlarını ücretsiz bir şekilde tahliye ederken Almanya kendi va..
İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı
Gündem

İçişleri Bakanlığı'ndan evlilik genelgesi... Eski zorunluluk kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından evlenme işlemlerinde çiftlerden birinin ikametinin bulunduğu il ve ilçedeki evlendirme memurluğuna müracaat et..
Satılık 2017 model Audi
Satılık 2017 model Audi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay