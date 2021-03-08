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Spor Teknik direktör: Tekrar kafamızı kaldıracağız
Spor

Teknik direktör: Tekrar kafamızı kaldıracağız

Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı maç sonu açıklamalar yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 20:01:00 -
Teknik direktör: Tekrar kafamızı kaldıracağız

Süper Lig'in 29’uncu haftasında sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor’a 3-1 mağlup olan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı, ligin iyi takımına karşı kaybettiklerini belirterek, “Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Yakalayabileceğimiz maksimum nokta nereyse oraya kazanarak devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Aytemiz Alanyaspor'un sene başından itibaren hem savunma hem de hücumda tüm ekibiyle beraber en iyi organize olan takım olduğunu belirten Abdullah Avcı, “Modern oyun üzerinden hareket ediyorlar. Biz de ona göre plan yaptık. Yediğimiz gole kadar oyun dengeli biçimde geçti. Rakibin daha fazla topa sahip olacağını düşündük. Ancak ayağımızda çabuk kaybettiğimiz bir top sonrası, rakibimiz de organize gelerek arka direkte golü buldu. Sonrasında savunma güvenliğimizi bıraktığımız anda da gol gördük. Penaltıdan sonra 20 dakika uzatmayla beraber, oyunun büyük bölümü oynanmadı ve oyunu kaybettik” dedi.

"Tekrar kafamızı kaldıracağız"

İlk yarıdaki Alanya maçının haftasında göreve başladığını ve o günden beri nefes nefese hep bir koşuşturma halinde olduklarını kaydeden Avcı, “Hep kazanarak başladığımız noktadan geldiğimiz nokta kolay değildir. Bugün kazanıp yukarıya bir adım daha yaklaşmak, ondan sonra tekrar devam edebilmek istiyorduk. Oyun içinde bunlar var, bugün kaybettik. Ligin iyi takımına karşı kaybettik, onları tebrik ediyoruz. Biz buradan ne dersler çıkarıyoruz, onları cebimize koyacağız. Tekrar kafamızı kaldıracağız. Yakalayabileceğimiz maksimum nokta nereyse oraya kazanarak devam etmek istiyoruz” diye konuştu.

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