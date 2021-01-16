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Spor Teknik Direktör isyan etti: Bravo size
Spor

Teknik Direktör isyan etti: Bravo size

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Sivasspor karşısında Demba Ba'nın 84. dakikada faul gerekçesiyle iptal edilen golünün ardından hakemlere; "Tertemiz golü yediniz. Bravo size!" diyerek tepki gösterdi. Tecrübeli teknik adam, maç sonrası da hakemler nedeniyle en canı yanan takımlardan biri olduklarını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-01-16 19:03:00 -
Teknik Direktör isyan etti: Bravo size

Süper Lig'in 19. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 84. dakikasında turuncu-lacivertlilerin golcü oyuncusu Demba Ba'nın kafa vuruşuyla attığı gol, yükselirken rakibine faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.Bu kararın ardından Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, müsabakanın hakemi Alper Ulusoy'a ve dördüncü hakem Mustafa Kürşad Filiz'e yoğun itirazlarda bulundu. Buruk, "Tertemiz golü yediniz. Bravo size!" diyerek serzenişini dile getirdi.

Başakşehir- Sivasspor karşılaşmasında VAR koltuğunda Burak Şeker oturuyordu.

Karşılaşmanın ardından iptal edilen gol pozisyonuyla ilgili konuşan Buruk, "Sivasspor kara alışık ama yine de pozisyona girdik. Bizim gibi bir pas takımı da bu sahada iyi oynadı, pozisyonlara girdi. Oyuncularımı tebrik ediyorum, fedakarca oynadılar. Pozisyona da girdik, atamadık. Çok da kötü gol yedik, hem oyuncularımızın, hem sahanın azizliği. Sivasspor'un pozisyonunu hatırlamıyorum, kazanmak için her şeyi yaptık. 2. golü de bulduk, gol niye iptal edildi anlamadım. Kimse kimseye dokunmasın istiyorlar. Bu temas oyunu, birbirlerine dokunacaklar. İnsanların birbirinin üstüne çıkıp şarj ettiği birçok pozisyona gol verildi. Standardı bir türlü tutturamıyoruz. Standartların olmadığı, hakemlerin her statta farklı karar verdiği, birilerinin canının yandığı bir sezon yaşıyoruz. En çok canı yananlardan biri de biziz " ifadelerini kullandı.

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