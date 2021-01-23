Teknik Direktör duyurdu: Bundan sonra bizimle olmayacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekizli savunma oyuncusu Joao Pereira'nın bundan sonra takımda yer almayacağını bildirdi.

Abdullah Avcı'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şöyle:

"Şu anda durumumuz iyi. Oyun gelişiyor. Kronik yorgunluklar var. Bazı şeyler kolay değil. Herkes bu güzel oyun için bu fedakarlıkları yapıyor. Artık günleri karıştırdık. Pazar günü zannediyoruz, çarşambaymış! Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var. Yeterli değiliz. Ama üzerine koyarak gitmek ve özellikle bugün kazanmak çok önemliydi. Son 10 dakika rakibe inisiyatif vermemeliydik. Daha basit oynamalıydık. Evet, zemin kötü ama skoru almışsınız.

Kulübemiz de istekli. Bu aile ortamı çok önemli. Nefes almadan devam ediyoruz. Şehrin bize hissettirdiklri için teşekkür ediyorum. Dinlenmeden, bu maçın 3 puanına sevinemeden devam edeceğiz.

Çok eksiğimiz var. Trabzonspor her zaman yukarıya oynar. Hem günü hem 6 ay sonrasını düşünerek oynamamız lazım. Her mevkiye ihtiyaç var ama elimizdeki oyuncuların da değerini bilmemiz lazım. Kendi toprağımıza da bakmamız lazım. Geçtiğimiz yıllarda çok büyük marka olan oyuncular geldi ve kulübe maddi anlamda büyük zararlar verdiler.

"Bundan sonra bizimle olmayacak"

"Pereira konusunda bu kadar konuşulması yerine Serkan'ın yaptıklarının konuşulmasını isterdim. Ben seçeneklerimi sundum ona. O bu şekilde bir tercih yaptı. Saygı duyarım. Bundan sonra bizimle olmayacak. Artık süreç onunla yönetim arasında gidecek. Ona başarılar diliyorum kariyerinde..."