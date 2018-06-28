Teknik adam Güneş sağlık kontrolünden geçti
Beşiktaş Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, yeni sezon öncesi rutin sağlık kontrolüne tabi tutuldu.28 Haziran 2018 Perşembe 16:19
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Şenol Güneş'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Güneş'in ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edilip, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerinin yapıldığı aktarıldı.
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