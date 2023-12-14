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Gündem Teknesi bulundu, kendisi yok... Denize açılan iş insanı ‘sır’ oldu
Gündem

Teknesi bulundu, kendisi yok... Denize açılan iş insanı ‘sır’ oldu

Yeniakit Publisher
2023-12-14 16:24:00 -
Teknesi bulundu, kendisi yok... Denize açılan iş insanı ‘sır’ oldu

Didim açıklarında teknesi bulunan Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya için denizde arama çalışması başlatıldı.

 

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında teknesi bulunan ve kendisinden haber alınamayan Denizlili iş adamı Yasin Cinkaya için denizde arama çalışması başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Denizlili iş adamlarından Yasin Cinkaya FBR isimli teknesi ile balık tutmak için Didim’den denize açıldı. Bir süre sonra Cinkaya’nın teknesi sahil güvenlik ekipleri tarafından açıkta bulunarak sahile çekildi. Yasin Cinkaya’ya ulaşılamazken, telefonunun teknede olduğu tespit edildi. Cinkaya’nın ailesine durum bildirilirken, Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından Didim açıklarında arama çalışması başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

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