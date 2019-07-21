Tekne krizi büyüyor! İngiltere'den 'yaptırım' açıklaması İran ile yaşanan tanker krizine yönelik açıklamalarda bulunan İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Tobias Ellwood, "Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Savunma Bakan Yardımcısı Tobias Ellwood, İran ile yaşanan tanker krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Ellwood, bölgeye askeri ekipman desteği sağlanacağını, Hürmüz Boğazı'nı açık tutmak ve güvenliği sağlamak için İngiltere'nin bölgeye askeri güç gönderme konusunda kararlı olduğunu söyledi. "İran'a yaptırım uygulanacak mı?" sorusuna cevap veren Ellwood, "Tüm seçenekleri değerlendiriyoruz" dedi.

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