  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Herkes ahlaksız, herkes suçlu peki ya biz? Fon krizi mağdurları için iki banka devrede! Bir milyon kayıtsız motokurye ölüm saçıyor! Solcuların çok sevdiği Esad'ın İsrail'le gizli ortaklığını BM ifşa etti! Rejim askerleri Tel Aviv'de tedavi edilmiş! Komşu kaşınıyor: Yunanistan İsrail'den aldı Türkiye sınırına koydu! Suriye’de kritik doğal gaz hattında büyük patlama! 3 santral birden sustu 1 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 1 Ekim 2021: Oğuzhan Asiltürk'ün vefatı (Eski Milletvekili - Bakan) Türkiye'nin o hamlesi Yunanistan'ı panikletti! 'Bizim için felaket olacak' Meclis tatilden dönüyor: Vatandaşın tek isteği sivil Anayasa
Aktüel Tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi
Aktüel

Tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi

Teknenin alabora olması sonucu ölen 38 yaşındaki polis memuru Orhan Gazi Yetiş için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi; cenazesi Malatya'ya gönderildi.

Sinop merkeze bağlı Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş için 1 Ekim'de saat 11.00'de Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi.

Yetiş'in cenazesi, tören mangası tarafından tören alanına getirildi. Ailesi ve yakınlarının acısını mesai arkadaşları da paylaştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş helallik aldı ve dua etti. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın da katıldığı törende Yetiş'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları dualara eşlik etti.

Malatya doğumlu ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan 38 yaşındaki Orhan Gazi Yetiş, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu. Yetiş, evli ve iki çocuk babasıydı.

Törenin ardından cenaze Malatya'ya gönderildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23