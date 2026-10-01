Tekne kazasında ölen polis memuru Yetiş için Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi

Sinop merkeze bağlı Yalı köyü açıklarında 30 Eylül'de teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Orhan Gazi Yetiş için 1 Ekim'de saat 11.00'de Sinop Polisevi'nde tören düzenlendi.

Yetiş'in cenazesi, tören mangası tarafından tören alanına getirildi. Ailesi ve yakınlarının acısını mesai arkadaşları da paylaştı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş helallik aldı ve dua etti. Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan'ın da katıldığı törende Yetiş'in ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları dualara eşlik etti.

Malatya doğumlu ve Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olan 38 yaşındaki Orhan Gazi Yetiş, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu. Yetiş, evli ve iki çocuk babasıydı.

Törenin ardından cenaze Malatya'ya gönderildi.