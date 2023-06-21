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Dünya Tekne faciası! Onlarca kişi boğularak vefat etti
Dünya

Tekne faciası! Onlarca kişi boğularak vefat etti

Yeniakit Publisher
2023-06-21 17:27:00 -
Tekne faciası! Onlarca kişi boğularak vefat etti

Fas-Kanarya Adaları arasında batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti.

Fas ile Kanarya Adaları arasında sığınmacı teknesi battı. Facia nedeniyle çok sayıda kişinin boğularak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

39 KİŞİ BOĞULARAK ÖLDÜ

Reuters'ın aktardığına göre batan sığınmacı teknesinde 39 kişi boğularak hayatını kaybetti.

59 KİŞİYİ TAŞIYORDU

Walking Borders ve Alarm Phone adlı iki İspanyol yardım kuruluşu, botta 59 kişinin taşındığını ifade etti.

Açıklamada, Fas liderliğindeki bir kurtarma operasyonunda İspanya'nın Kanarya Adaları'na gitmekte olan botun batması sonucu en az bir çocuğun öldüğü, 24 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.
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