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Yerel Tekne batmıştı: Arama çalışmaları sürüyor
Yerel

Tekne batmıştı: Arama çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2024-08-21 09:13:00 -
Tekne batmıştı: Arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer’de dün akşam saatlerinde içerisinde 4 kişinin bulunduğu teknenin batması üzerine 3 kişi ve 1 köpek yüzerek kurtulurken, kaybolan 1 kişiyi arama çalışmaları bugün de sürüyor.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sarıyer Tarabya açıklarında meydana gelmişti. İddiaya göre, 4 kişi ve 1 köpeğin olduğu tekne henüz bilinmeyen bir nedenle batmıştı. Teknenin batmasıyla beraber 4 kişi ve beraberlerindeki 1 köpek yüzerek sahil şeridine ulaşmaya çalışmıştı. Sahilde oturan vatandaşlar denizde 3 kişinin yardım çığlıklarını duyunca durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

O sırada vatandaşların uyarılarıyla durumu fark eden bir tekne kaptanı, sahile yüzerek ulaşmaya çalışan 3 kişi ve 1 köpeği tekneye alarak sahile çıkartmıştı. Sağlık ekipleri, karaya çıkarılan 3 kişi ve köpeğe olay yerinde tedbir amacıyla müdahale etmişti. İsmi öğrenilemeyen 3 kişinin ve köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenilmişti.

Tarabya açıklarında batan tekneden 3 kişi ve 1 köpek yara almadan kurtulurken yüzmeyi bilmediği iddia edilen 1 kişi ise denizde kaybolmuştu. Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde başlatılan arama çalışmaları sabah saatlerinde de devam ediyor.

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