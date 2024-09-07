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Siyaset Tekme tokat birbirlerine girdiler! CHP kurultaylarının klasiği
Siyaset

Tekme tokat birbirlerine girdiler! CHP kurultaylarının klasiği

Yeniakit Publisher
2024-09-07 11:56:00 - 2024-09-07 12:08:28

Medeniyetten uzak CHP'liler yine kurultayda tekme tokat birbirine girdi.

CHP'nin 20'nci Olağanüstü Kurultayı başladı. Tüzük değişikliklerinin ele alınacağı kurultayın açılışını CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

Ancak her CHP kurultayında olduğu gibi, bu toplantı da istenmeyen görüntülere sahne oldu.

Kurultay sırasında Kemal Kılıçdaroğlu'nun yokluğu dikkat çekti.

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un "Kılıçdaroğlu nerede?" sorusuna, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in "Haddini bil ulan" demesi ortamı gerdi.

Sözlü atışmaların ardından tekmeler ve yumrukların devreye girdiği kavgada taraflar güçlükle sakinleştirildi.

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