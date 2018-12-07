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Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

Kural dışı tartılar sebebiyle para cezasına çarptırılan yaklaşık 500 bin kişiye bir defaya mahsus af getiriliyor. Söz konusu yasa teklifi Meclis'e sunuldu.

07 Aralık 2018 Cuma 16:32
Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

AK Parti akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklerle ilgili Meclis'e yasa teklifi sunacak. Buna göre, kural dışı tartılar nedeniyle idari para cezası alan yaklaşık 500 bin kişiye bir defaya mahsus af getirilecek.

Yasa teklifi 50 maddeden oluşuyor

Akaryakıt kaçakçılığına ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklere ağır cezalar getiren 'Madencilik Yasası' ile ilgili yeni bir teklif hazırlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un imzasını taşıyan ve 50 maddeden oluşan yasa teklifi, akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 16:32
  1. Muş
  2. AK Parti
  3. TBMM

YORUM YAZ

  • Vergisini zamanında veren EnayiVergisini zamanında veren Enayi23 dk önce
    Yaşasın Hırsızlar. Yaşaşın Kazıkçılar.Adamlar Kazıklar af çıkar. Vergi vermezler Af çıkar. Kredi kartı Mağduruyuz derler Faizler kaldırılır. Arabalarını Muayneye götürmezler Af çıkar. HEP ENAYİ VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYENLER VE KANUNLARA UYANLAR OLUYOR
  • AyhanAyhan33 dk önce
    Feto itin sozde Hakimlerin magdur ettikleri binlerce insanlar hali ne olacak ?
  • Kocasolak Kocasolak 36 dk önce
    Para cezalarına çevrilsin, ÖDEYEN af edilsin. Suç kimsenin yanına KÂR kalmasın. Tabii ki Türkiye bir muz cumhuriyeti değil ise.
  • Türkoğlu Türkoğlu 36 dk önce
    Aflar ülkesiyiz saçmalık
  • MehmetMehmet41 dk önce
    Yani illaki Çakıcı'yıhe...
  • zahrazahra43 dk önce
    Allah sizi affetmez insallah!
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