Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor

AK Parti akaryakıt kaçakçılığı ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklerle ilgili Meclis'e yasa teklifi sunacak. Buna göre, kural dışı tartılar nedeniyle idari para cezası alan yaklaşık 500 bin kişiye bir defaya mahsus af getirilecek.

Yasa teklifi 50 maddeden oluşuyor

Akaryakıt kaçakçılığına ve ölçüm aletlerinde yapılan usulsüzlüklere ağır cezalar getiren 'Madencilik Yasası' ile ilgili yeni bir teklif hazırlandı. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un imzasını taşıyan ve 50 maddeden oluşan yasa teklifi, akşam saatlerinde TBMM Başkanlığı'na sunulacak. Yasa teklifinin bütçe görüşmelerinden sonra Meclis gündemine gelmesi bekleniyor.

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