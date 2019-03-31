Tekkeköy yerel seçim sonuçları son dakika | Samsun Tekkeköy 2019 seçim Sonuçları

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Tekkeköy partilerin oy oranları

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Tekkeköy belediye başkan adayları 2019

AK Parti Tekkeköybelediye başkan adayı Hasan Togar

CHP Tekkeköybelediye başkan adayı Tansu Çıkış

İyi Parti Tekkeköybelediye başkan adayı Mustafa Candal

SP Tekkeköybelediye başkan adayı Şükrü Yavuz

DSP Tekkeköybelediye başkan adayı Niyazi Odabaş

DP Tekkeköybelediye başkan adayı Hasan Özdağ

BTP Tekkeköybelediye başkan adayı Kamil Yenen

Bağımsız Tekkeköybelediye başkan adayı Özcan Büyük

Tekkeköy belediyesini kim kazandı?

Tüm yurtta vatandaşlar büyük bir merakla 31 Mart yerel seçim sonuçlarını bekliyor. Vatandaşlar oy kullandıkları illerde hangi partinin daha fazla oy aldığını merak ediyor. Tekkeköyyerel seçim sonuçlarına göre Tekkeköybelediyesini kim kazandı? Tekkeköybelediyesi hangi partiden? Tekkeköy31 Mart 2019 yerel seçimlerinde partilerin oy dağılımı ne oldu? Tekkeköyhangi parti ne kadar oy aldı? 2019 yerel seçim sonuçları Samsun ili, Tekkeköyilçesi Belediye Başkan adayları ve seçim sonuçlarını canlı olarak takip edebilirsiniz. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim yasaklarını kaldırdığı andan itibaren Tekkeköyyerel seçim sonuçları 2019 oy sayım işlemi esnasında Tekkeköyseçim sonuçlarını takip edebilecek ve seçim heyecanını yeniakit.com.trʼde yaşayacaksınız. Yine 2019 Tekkeköyseçim sonuçlarını, Tekkeköy’de partilerin aldıkları oy oranlarını da yine seçim sayfamızda canlı olarak takip etme şansına sahip olacaksınız.

2014 Tekkeköyyerel seçim sonuçları

AK Parti %53

CHP %40

MHP %5

Tekkeköy 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti %54

CHP %19

MHP %13

2014 Samsun yerel seçim sonuçları

Ak Parti adayı Yusuf Ziya Yılmaz %54

MHP adayı Ferhat Günaydın %25

CHP adayı Tarık Cengiz %15

Büyükşehirdeki seçmenler neler için oy kullanacak?

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak. Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek. Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.

Oy pusulalarının renkleri

Büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için kullanılacak oy pusulası "beyaz", büyükşehir olmayan illerde "turuncu", ilçe belediyesi için hazırlanan oy pusulası "mavi", belediye meclis üyeliği için kullanılacak oy pusulası ise "sarı" renkte olacak. Seçmenler, "Evet" veya "Tercih" yazılı mühürlerle oylarını kullanacak. Oy pusulalarının üzerine mühür dışında yazı yazılmayacak. Oy pusulaları tek zarfa konulacak. Zarflar, şeffaf sandıklara atılacak.