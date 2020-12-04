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Aktüel Tekirdağlı balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Aktüel

Tekirdağlı balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-04 09:21:52 -
Tekirdağlı balıkçılar AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da balıkçılar, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Süleymanpaşa ilçesi sahilindeki balıkçılar, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Balıkçı Hasan Erol, haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Guillaume Payen'in "Bebeklere siperlik" ve spor kategorisinde Mustafa Öztürk'ün "Geleneksel Mostar Köprüsü atlayışları" fotoğraflarına oy kullandı.

İnan Çiftçioğlu ise haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", yaşam kategorisinde Behçet Alkan'ın "Koronavirüs döneminde açık hava sineması" ve spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" fotoğraflarını beğendi.

Balıkçılar, fotoğrafların birbirinden güzel ve anlamlı olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

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