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Aktüel Tekirdağ'daki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı
Aktüel

Tekirdağ'daki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-02 14:27:57 -
Tekirdağ'daki silahlı saldırıyla ilgili 1 kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde silahlı saldırı sonucu bir kişinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 4 Kasım'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tarım Sokak'ta meydana gelen silahlı saldırıda Şamil Açar'ın (40) hayatını kaybetmesiyle ilgili çalışma yaptı.

Ekipler, cinayet zanlısı Serkan A'yı Fatih Mahallesi'nde saklandığı evde gözaltına aldı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Tarım Sokak'taki bir kahvehaneden çıkan Şamil Açar, park halindeki otomobiline bindiği esnada silahlı saldırıya uğramış, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen olay yerinde hayatını kaybetmişti.

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