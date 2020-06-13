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Aktüel

Tekirdağ'daki bazı ayçiçeği tarlalarında çekirge istilası

Yeniakit Publisher
2020-06-13 11:26:15 -
Tekirdağ'daki bazı ayçiçeği tarlalarında çekirge istilası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bazı ayçiçeği tarlalarını çekirgeler istila etti.

İshakça Mahallesi'ndeki tarlalarda çok sayıda çekirge görenler, durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine ekipler, söz konusu bölgelerde incelemelerde bulundu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, AA muhabirine, çekirge sürüsünün İshakça Mahallesi'nden geçen dere yatağının alt ve üst kısmında yer alan tarlalarda görüldüğünü söyledi. Akbulut, çiftçileri ilaçlama yapmaları konusunda uyarıldıklarını kaydetti.

Malkara Ziraat Odası Başkanı Mustafa Gündüz ise oda bünyesindeki ziraat mühendislerinin tarlaları incelemeye başladıklarını, gerekirse ilaçlama yapacaklarını ifade etti.

Ayçiçeği yetiştiricisi Erol Yalçın da tarlasında 4 gündür ilaçlama yaptığını söyledi. Yaklaşık 14 dönümde ayçiçeği ekimi yaptığını anlatan Yalçın, "En az bir iki dönüm zararım var. Erken müdahale ile önüne geçebildik. Tüm çiftçi arkadaşların tarlalarını kontrol etmesini temenni ediyoruz. Önlem alınmazsa ayçiçeği rekoltesinde düşüş yaşanabilir. Çekirgeler ürünlere büyük zarar veriyorlar." dedi.

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