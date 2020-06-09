Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla giren 31 yabancı uyruklu yakalandı
TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 31 yabancı uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.
Araçlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 Fas, 1 Cezayirli uyruklu yakalandı.
Bu kişiler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Araç sürücüleri ifade işlemleri için emniyete götürüldü.