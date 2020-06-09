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Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla giren 31 yabancı uyruklu yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 13:36:19 -
Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla giren 31 yabancı uyruklu yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen 31 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Süleymanpaşa ilçesinde TOKİ uygulama noktasında şüphe üzerine 3 aracı durdurdu.

Araçlarda yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 30 Fas, 1 Cezayirli uyruklu yakalandı.

Bu kişiler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Araç sürücüleri ifade işlemleri için emniyete götürüldü.


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