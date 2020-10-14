  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tekirdağ'da "yol verme" tartışmasının yol açtığı kavgada 2 kişi yaralandı
Aktüel

Tekirdağ'da "yol verme" tartışmasının yol açtığı kavgada 2 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-14 13:02:44 -
Tekirdağ'da "yol verme" tartışmasının yol açtığı kavgada 2 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, trafikte yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye otomobil alım satım işi için gelen Doğan İ. ve Erkan İ. ile bir grup trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Tartışma, Vahit İnce Üst Geçidi'nde kavgaya dönüştü.

Yaralanan Doğan İ. ile Erkan İ. hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerince Yunus Emre K, Ercan K. ve Burak K. gözaltına alındı.





Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı
Gündem

Cem Küçük AYM üyesi Engin Yıldırım hakkındaki gerçeği açıkladı

Darbe imasında bulunan Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım hakkında şoke eden bir bilgiyi paylaşan gazeteci Cem Küçük, Yıldırım'ın kardeş..
AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım
Gündem

AYM üyesinden darbe imalı ilginç paylaşım

Anayasa Mahkemesi binasının fotoğrafını paylaşan Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım, “ışıklar yanıyor” mesajı eski Türkiye'de “genelkurm..
Külliye'den hadsizliğe sert tepki
Gündem

Külliye'den hadsizliğe sert tepki

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın darbe imalı paylaşımına sert tepki gösterdi. Böyle bir tweetin hukuki b..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay