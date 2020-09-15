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Aktüel Tekirdağ'da yan yatan yattaki 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı
Aktüel

Tekirdağ'da yan yatan yattaki 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:07:59 -
Tekirdağ'da yan yatan yattaki 2 kişi sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yan yatan yattaki 2 kişi Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Marmaraereğlisi açıklarında denizde motorunun arızalanması sonucu sürüklenmeye başlayan yat, kayalıklara çarparak yan yattı.

Teknede bulunan Galip K. ve Gürhan İ, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini arayarak yardım istedi.

Bölgeye ulaşan ekipler, teknedeki 2 kişiyi kurtardı.

Galip K. ve Gürhan İ'nin ifadesinde, tekneyi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden İstanbul'a bakıma götürmek için yola çıktıklarını söyledikleri öğrenildi.


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