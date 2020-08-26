Tekirdağ'da yağ tankerine arkadan çarpan tırın sürücüsü öldü
TEKİRDAĞ (AA) - Çerkezköy ilçesinde, yağ taşıyan tankere arkadan çarpan tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Özer Kara (38) yönetimindeki 34 RT 1126 plakalı tır, TEM Otoyolu Silivri Cezaevi sapağında, Şahin Şahin (58) idaresindeki 35 NKV 94 plakalı yağ taşıyan tankere arkadan çarptı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tır sürücüsü Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Tankerden yola sızan yağ nedeniyle nedeniyle trafik bir süre yan yoldan sağlandı.