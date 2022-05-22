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Yerel Tekirdağ’da vahşet! Cinnet getiren anne 6 yaşındaki kızını öldürdü
Yerel

Tekirdağ’da vahşet! Cinnet getiren anne 6 yaşındaki kızını öldürdü

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde cinnet getiren 25 yaşındaki kadın, 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 15:13:00 - 2022-05-22 15:15:23
Tekirdağ’da vahşet! Cinnet getiren anne 6 yaşındaki kızını öldürdü

Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak’ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet getiren 25 yaşındaki S.K. adlı kadın, rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.'yı bıçaklayarak öldürdü.

 Olayın ardından elleri kanlı halde apartmandaki komşusuna giden kadın kızını bıçakladığını söyledi. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tekirdağ’da vahşet Cinnet getiren anne 6 yaşındaki kızını öldürdü

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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