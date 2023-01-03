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Yerel Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
Yerel

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 09:02:00 -
Tekirdağ'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde belirlenen bazı adreslerde arama yaptı.

Aramalarda 1350 uyuşturucu hap ve 3 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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