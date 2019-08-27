Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu, 2 bin 870 TL para ele geçirildi.

Tekirdağ’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir miktar uyuşturucu, 2 bin 870 TL para ele geçirildi. Olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince yapılan sokak çalışmasında 58 fişek bonzai, poşet içeresinde 8 gram bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 870 TL para ele geçirildi. Olay ilişkin 1 kadın, 1 erkek olmak üzere 2 şahıs gözaltına alındı.

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