İHMALKAR BELEDİYELERE TEPKİ ÇIĞ GİBİ Bölgeyi her gün kullanmak zorunda olan vatandaşlar, söz konusu kirliliğin hem görüntü kirliliğine yol açtığını hem de halk sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor. Çevre sakinleri ve bölgeye işi düşen vatandaşlar, uzun süredir devam eden bu ihmalkarlık karşısında herhangi bir temizlik çalışması yapılmamasından şikayetçi. Vatandaşlar, ne İBB ekiplerinin ne de Bakırköy Belediyesi'nin bölgeye uğramadığını ifade ederken, "Burası Bakırköy Adalet Sarayı’nın arkasındaki sokak. Her gün çok sayıda kişi geçiyor ama ne İBB ne de Bakırköy Belediyesi burayı temizlemek için bir adım atmıyor" ifadeleriyle tepkilerini dile getiriyorlar.