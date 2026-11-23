İstanbul böyle zulüm görmedi: Parkın son hali ortaya çıktı!
Bakırköy Adalet Sarayı'nın hemen yanındaki alan uzun zamandır ihmal edilmesi nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Vatandaşlar CHP'li İBB ve Bakırköy Belediyesi'ne isyan etti.
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Bakırköy Adalet Sarayı'nın hemen yanındaki alan uzun zamandır ihmal edilmesi nedeniyle adeta çöplüğe döndü. Vatandaşlar CHP'li İBB ve Bakırköy Belediyesi'ne isyan etti.
stanbul Bakırköy’de bulunan 96 bin metrekare alana sahip, içinde yüzlerce ağaç, bitki türü ve yapay bir göletin bulunduğu Bakırköy Botanik Parkı’nı CHP’li İBB yönetimi ve Yeni Parti’li Bakırköy Belediyesi tarafından kaderine terk etti. 2023 yılından beri şikayetlerin ardı arkasının kesilmediği park, Bakırköy'ün en yoğun kullanılan noktalarından biri olan Adalet Sarayı’nın hemen arkasında yer alıyor.
Her gün binlerce vatandaşın geçtiği güzergahtaki görüntü kirliliği vatandaşların tepkisini çekerken, temizlik konusunda sınıfta kaldı. Bölgenin içler acısı halini gözler önüne seren görüntülerde, ağaç diplerinin ve yol kenarlarının plastik atıklar, inşaat artıkları, eski paletler ve evsel atıklarla dolup taştığı görülüyor.
İHMALKAR BELEDİYELERE TEPKİ ÇIĞ GİBİ Bölgeyi her gün kullanmak zorunda olan vatandaşlar, söz konusu kirliliğin hem görüntü kirliliğine yol açtığını hem de halk sağlığını tehdit ettiğini belirtiyor. Çevre sakinleri ve bölgeye işi düşen vatandaşlar, uzun süredir devam eden bu ihmalkarlık karşısında herhangi bir temizlik çalışması yapılmamasından şikayetçi. Vatandaşlar, ne İBB ekiplerinin ne de Bakırköy Belediyesi'nin bölgeye uğramadığını ifade ederken, "Burası Bakırköy Adalet Sarayı’nın arkasındaki sokak. Her gün çok sayıda kişi geçiyor ama ne İBB ne de Bakırköy Belediyesi burayı temizlemek için bir adım atmıyor" ifadeleriyle tepkilerini dile getiriyorlar.
BOTANİK PARKI YAKININDAKİ ÇEVRE FELAKETİ Söz konusu kirlilik, bölgedeki sosyal alanları da olumsuz etkiliyor. Bakırköy Botanik Parkı'nın hemen yanı başında oluşan bu düzensiz çöp depolama alanı, çevre kirliliğinin yanı sıra bölgede fare ve diğer haşerelerin üremesine de davetiye çıkarıyor. Görüntülenen kısımlarda, plastik şişelerin, kırılmış otomobil parçalarının ve döküntülerin birikmiş olması, yerel yönetimlerin "çöp toplama ve çevre düzenleme" konusundaki sorumluluklarını yerine getirmediği eleştirilerini beraberinde getiriyor.
SORUMLULUK KİMDE VE ÇÖZÜM NE OLACAK? Vatandaşlar, özellikle bir adliye binasının yanı başındaki bu bakımsızlığın kabul edilemez olduğunu belirterek, yetkilileri göreve davet ediyor. Bakırköy'ün prestijli noktalarından biri olarak kabul edilmesi gereken Adalet Sarayı çevresinin, bu denli kötü bir manzaraya mahkum edilmesi, belediyecilik hizmetlerinin yetersizliğini gözler önüne seriyor. Şimdi gözler, bölgede temizlik çalışması yapıp yapmayacaklarına dair İBB ve Bakırköy Belediyesi'ne çevrilmiş durumda. Vatandaşlar, belediyelerin sorumluluk alanları tartışmasına girmeden, acilen bir temizlik ekibinin görevlendirilmesini ve alanın temizlenmesini edilmesini talep ediyor.
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