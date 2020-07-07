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Aktüel

Tekirdağ'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 21:12:28 -
Tekirdağ'da üç aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Oğuzhan Çınar yönetimindeki 59 AAH 260 plakalı otomobil, Çerkezköy-Çorlu yolu Atılım Beton Kavşağı yakınlarında, aynı istikamette Tunca Eroğlu'nun kullandığı 34 BAR 432 plakalı otomobil ve Fevzi Dikmen idaresindeki 59 ZP 595 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada Çınar'ın kullandığı otomobilde bulunan Cihan Sancak (20), Yunus Emre Çınar (17), Serhat Doğan (22) ve Halil Batıbey (20) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, kaza sırasında Eroğlu'nun kullandığı otomobilde bulunan bir bebek ve ailesi tedbir amacıyla ambulansa alındı.

Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



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