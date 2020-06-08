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Aktüel

Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 11:45:31 -
Tekirdağ’da trafik kazası: 2 yaralı

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Muratlı çevreyolunun Kırkkepenekli Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; İbrahim M. sevk ve idaresinde otomobil ile Özden A. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle İbrahim M. yönetimindeki araçta bulunan Buse M. ve Erva M. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.


İhbar üzerine olay yerine gelen Bölge Trafik ekipleri ise kaza mahallinde yol güvenliğini sağladı. Kaza yapan araçlar çekici yardımı ile kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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