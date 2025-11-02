  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Namık Kemal Zeybek’e Boynukalın’dan tokat gibi cevap

O hava yolu şirketinden tepki çekecek karar: Kilolu yolculara çifte koltuk ücreti!

Erdoğan’dan DEM Parti açıklaması! Görüşme umut verici bulundu

Cadılar Bayramı adı altında tahrik! Aklını kiraya verenlerden bira şişeleriyle haç

Yasak dediğin böyle olur. Ömür boyu sigara yok!

300 bin liranız varsa bu arabaları alabilirsiniz! Uzmanlara göre “Fırsat aracı”

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü

BAE'li alçaktan mazlum Sudanlılara tehdit! Siyonistle yatan ya huyundan ya suyundan!

Türkiye’nin tüm imkanları herkese açık! Engelli bireyler için Karadeniz’de önemli adım
Gündem Tekirdağ’da trafik denetimi
Gündem

Tekirdağ’da trafik denetimi

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Tekirdağ’da trafik denetimi

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetiminde 80 araç kontrol edildi, kural ihlali yapan 5 sürücüye toplam 50 bin 512 TL para cezası uygulandı.

Trafik güvenliğini sağlamak ve muhtemel kazaların önüne geçmek amacıyla uygulama yapan ekipler; sürücülerin kimlik, ehliyet, ruhsat, sigorta ve muayene belgelerini inceledi. Denetim sırasında ayrıca emniyet kemeri, hız, alkol ve cep telefonu kullanımı gibi konularda da kontroller yapıldı.

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde kurallara uymadığı tespit edilen 5 araca, çeşitli maddelerden toplam 50 bin 512 TL idari para cezası kesildi. Uygulamada herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Emniyet yetkilileri, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için denetimlerin kent genelinde düzenli olarak sürdürüleceğini belirtirken, sürücülere trafik kurallarına titizlikle uymaları çağrısında bulundu.

Tekirdağ’da zincirleme kaza!
Tekirdağ’da zincirleme kaza!

Yerel

Tekirdağ’da zincirleme kaza!

Tekirdağ’da kaza anı yürekleri ağza getirdi! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Tekirdağ’da kaza anı yürekleri ağza getirdi! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Yerel

Tekirdağ’da kaza anı yürekleri ağza getirdi! Motosiklet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı

Tekirdağ'da rekor ceza: Alkollü bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası
Tekirdağ'da rekor ceza: Alkollü bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası

Yerel

Tekirdağ'da rekor ceza: Alkollü bisiklet sürücüsüne 18 bin 677 TL para cezası

Tekirdağ’da hamsinin kilosu 50 TL oldu
Tekirdağ’da hamsinin kilosu 50 TL oldu

Ekonomi

Tekirdağ’da hamsinin kilosu 50 TL oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23