  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Tekirdağ'da toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-20 16:25:13 -
Tekirdağ'da toprak altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir apartmanın dış cephesini boyamak için iskele kurdukları sırada kazdıkları toprağın altında kalan 2 işçiden biri kurtarıldı, diğer işçiyi kurtarma çalışması sürüyor.

Hürriyet Mahallesi'nde Yayla Kent Sitesi'ndeki bir apartmanın dış cephesini boyamak için iskele kurma çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

Bu sırada 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, bir işçiyi bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince ambulansta tedavisine başlanan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı