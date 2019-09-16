Tekirdağ’da tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza, Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi sapağında meydana geldi. Mehmet S. idaresindeki 34 LA 5280 plakalı tır ile İsmail O. yönetimindeki 59 YS 685 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil kullanılamaz hale geldi. Sürücü İsmail O. ise hava yastığının da patlaması nedeniyle yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü.

Kaza bölgesine gelen Muratlı Trafik ve Bölge Trafik ekipleri yolun güvenliğini sağladı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.