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Tekirdağ'da Tevrat tefsirini satmaya çalışan iki şüpheli tutuklandı

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:46
Tekirdağ'da Tevrat tefsirini satmaya çalışan iki şüpheli tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki tarihi eser kaçakçığı operasyonunda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Y.K. ve E.Ş'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 Ağustos'ta Çorlu'da düzenledikleri operasyonda bin 500 yıllık olduğu değerlendirilen, 9x7 santimetre ebadındaki 17 sayfalık Tevrat tefsiri ele geçirmiş, Y.K. ve E.Ş'yi gözaltına almıştı.




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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:46
  1. adli süreç
  2. operasyon
  3. tarihi eser
  4. Tekirdağ

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