Tekirdağ'da tarihi eser operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada mermer yazıt ve mermer obje, 24 gümüş sikke, 111 tunç, bronz ve toprak parça ile bir dedektör ele geçirildi. Objelerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu tahmin ediliyor.