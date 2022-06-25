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Yerel Tekirdağ'da su yerine dezenfektan içen kadın...
Yerel

Tekirdağ'da su yerine dezenfektan içen kadın...

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde su sandığı sıvıyı içen kişi hastanelik oldu. Sıvının dezenfektan olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2022-06-25 17:48:00 -
Tekirdağ'da su yerine dezenfektan içen kadın...

Tekirdağ'ın İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana gelen olayda evinde temizlik yapan 55 yaşındaki G.İ., temizlik sonunda evinin müştemilat kısmına geçerek masa üzerinde bulunan ve su zannettiği sıvı dezenfektanı içti. İçtiğinin su olmadığını anlaması üzerine hızla tükürerek kendi imkanları ile hastaneye gitti. Şahsın hayati tehlikesi bulunmazken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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