THY - Baltık
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Tekirdağ'da şoke eden görüntü! Genç kız balkona çıkıp...

Kapaklı ilçesinde ailesinin kendisine baskı uyguladığını öne sürerek evlerinin balkonundan atlamak isteyen Y.N.Y. (14) adlı kızı, polis ekipleri su verme bahanesiyle kolundan tutarak kurtardı.

23 Nisan 2018 Pazartesi 17:26
Tekirdağ'da şoke eden görüntü! Genç kız balkona çıkıp...

Kapaklı Atatürk Mahallesi Müjde Sokakta bir apartman dairesinde annesiyle birlikte yaşayan Y.N.Y., balkona çıkıp intihar edeceğini söyledi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Kapaklı polisi, kızın annesine ulaşamayınca çilingirle kapıyı açarak içeri girdi. Polisler, annesi ve babası ayrı olan ve annesinin kendisine baskı yaparak kapıyı üzerine kilitlediğini iddia eden genç kızı ikna etmeye çalışırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise atlama ihtimaline karşı şişme yatakla önlem aldı.

Kapaklı İlçe Emniyet Müdürü Murat Sevgi ve polis ekipleri, Y.N.Y.'yi intihardan vazgeçirmek için uzun süre uğraştı. Y.N.Y.,  annesinin üstüne kapıyı kilitlediğini, baskılardan bunaldığını ve artık yaşamak istemediğini söyledi.

Yaklaşık yarım saat süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince su verme bahanesiyle Y.N.Y.'yi  tutan polis, balkondan indirdi. Y.N.Y.'nin sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınacağı belirtildi.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 17:26
  1. Tekirdağ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dikkat dağınıklığına 6 çare
    1. Dikkat dağınıklığına 6 çare
    2. Askerler birbirleriyle çatıştı: 6..
    3. Mutfağınızı düzenleyerek kilo verin
    4. Menenjit tedavisinde saniyeler bile..
    5. Meclis Başkanı Kahraman'dan HDP'li..
    6. İsrail Suriye'deki bir hedefi vurdu
    7. Salih Müslim Avrupa Konseyi'nde ortaya..
    8. Doğum sonrasında kilolardan nasıl..
    9. Suudi Arabistan, Rusya'nın önüne geçti!
    10. Kılıçdaroğlu: Çocuklarımıza en güzel..
    11. İzmir'de minibüsün altında kalan çocuk..
    12. Tramvayın halatı koptu, seferler aksadı
    13. Elazığ'da 5 kilo 750 gram toz esrar..
    14. Otomobil tarlaya uçtu: 1 ölü, 3 yaralı
    15. Karbonat saç kepeğini geçirir mi?
    16. Beşiktaş'ta "Fenerbahçe" toplantısı
    17. AP Genel Başkanı Öz'ün üç partinin..
    18. Donald Trump'tan Meksiya'ya yeni..
    19. İsrail Suriye'yi vurdu
    20. Suudi Arabistan petrol şirketi..
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    İyi Parti'ye transfer olan CHP'li vekilin gözyaşları
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    Yargıtay’dan emsal karar: Prim düşük yatınca…
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    O kovulmuş, yerine bin Selman getirilmişti... 'Darbeyi o prens yaptı'
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Akit TV'de anlattı: Ahmet Türk Erdal İnönüyü öldürecekti!
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?
    Terbiyesiz Eski Bakan: Bahçeli'yi tanıyan biri var mı? Hiç pavyona gitmiş mi rakı içmiş mi?

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    İYİ Parti'ye geçişler sonrası CHP'de ilk çatlak
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!
    Kılıçdaroğlu 15 vekil talimatını bakın kimden almış!